Мечты сбываются: житель Ростовской области выиграл в лотерею более 5 млн рублей

Житель Ростовской области мечтал о новой квартире и неожиданно выиграл крупную сумму.

Житель Ростова-на-Дону Сергей выиграл суперприз в 5 485 318 рублей в онлайн игру «4х4» от «Национальной Лотереи». Об этом сообщили в пресс-службе оператора лотерей.

Счастливчик рассказал, что купил четыре билета «Мечталлион», из них один принёс выигрыш в 100 рублей. Деньги Сергей решил не снимать, а выбрал в приложении первую попавшуюся лотерею с розыгрышем через 4 минуты. По словам ростовчанина, он даже не посмотрел, что это за лотерея, и ознакомился с правилами «4х4» уже после выигрыша.

Билеты победитель покупает нечасто, обычно по традиции на Новый год или когда заходит на почту. Свою удачу Сергей ещё не осознал, поэтому каких-то сильных эмоций не испытывает. При этом выигрыш ему точно пригодится, ведь мужчина собирается покупать жильё и готовится стать отцом.

«Незадолго до победы я мысленно посылал запрос во вселенную, где бы взять ещё 3-4 миллиона на квартиру. Думал машину продавать. Так что, этот выигрыш — просто космос!» – поделился миллионер.

Ранее мы сообщали, что житель Ростовской области едва не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за сломанного телефона.

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