Массовое ДТП произошло на трассе под Таганрогом, двое пострадавших доставлены в больницу

15 июля под Таганрогом серьезная авария с участием четырех автомобилей произошла на автодороге Самбек — Матвеево-Курган, пострадали два водителя. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 16.10 на 10 км трассы. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика «Renault Premium» с полуприцепом «Schmitz» не справился с управлением и врезался в остановившийся для поворота налево «ВАЗ 21099». От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Kia Cerato» под управлением 33-летнего водителя. После этого «Kia» наехала на «ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС», за рулем которой находился 57-летний мужчина, остановившийся, чтобы пропустить другие машины.

В результате ДТП пострадали 69-летний водитель «ВАЗ 21099» и 33-летний водитель «Kia Cerato». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области водитель «КАМАЗа» погиб во время аварии на перекрестке.

Фото Госавтоинспекции РО