Главная » Новости Таганрога

Массовое ДТП произошло на трассе под Таганрогом, двое пострадавших доставлены в больницу

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

15 июля под Таганрогом серьезная авария с участием четырех автомобилей произошла на автодороге Самбек — Матвеево-Курган, пострадали два водителя. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Таганрога

Авария случилась в 16.10 на 10 км трассы. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика «Renault Premium» с полуприцепом «Schmitz» не справился с управлением и врезался в остановившийся для поворота налево «ВАЗ 21099». От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Kia Cerato» под управлением 33-летнего водителя. После этого «Kia» наехала на «ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС», за рулем которой находился 57-летний мужчина, остановившийся, чтобы пропустить другие машины.

В результате ДТП пострадали 69-летний водитель «ВАЗ 21099» и 33-летний водитель «Kia Cerato». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе в Ростовской области водитель «КАМАЗа» погиб во время аварии на перекрестке.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru