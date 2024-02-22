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Массовое ДТП под Таганрогом: в районе Пятихаток столкнулись пять машин

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Массовая авария произошла сегодня, 22 февраля, на федеральной трассе «Новороссия» Р-280 в Неклиновском районе. В районе хутора Пятихатки столкнулись пять автомобилей.

Новости Таганрога

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 13.30. На 38 километре + 100 метров автодороги «Новороссия», ведущей в Крым, женщина-водитель на Hyundai Accent, по предварительным данным, нарушила ПДД в месте проведения дорожных работ.

При перестроении из правой полосы в левую автоледи не уступила дорогу движущемуся в попутном направлении по левой полосе большегрузу Volvo с полуприцепом. После столкновения с фурой Hyundai вылетел на встречку и врезался в ГАЗ. ГАЗ начал тормозить и столкнулся с Volkswagen. Иномарка в свою очередь наехала на движущийся в попутном направлении ГАЗ-330214.

В результате ДТП 41-летняя водитель автомобиля Hyundai Accent получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в Таганроге ищут виновника ДТП на улице Чехова, который скрылся с места происшествия 17 февраля.

Фото УГИБДД по Ростовской области.

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Таганрогская правда
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