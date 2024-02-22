В Таганроге разыскивают виновника аварии на улице Чехова

В Таганроге разыскивают водителя, который стал виновником аварии и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Авария произошла 17 февраля в 12.40 на улице Чехова в районе дома № 353/5. По предварительной информации, водитель автомобиля «LADA Priora» серого цвета (государственный регистрационный знак С156АХ, регион ЛНР или ДНР) допустил наезд на автомобиль «Toyota Vitz» и скрылся с места ДТП.

Если вы стали очевидцем происшествия и можете сообщить какую-либо информацию об обстоятельствах аварии или водителе автомашины – позвоните в ОГИБДД Таганрога по телефонам: 102 или 8 (8634) 632-137.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)