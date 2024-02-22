Главная » Новости Таганрога

В Таганроге разыскивают виновника аварии на улице Чехова

На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

В Таганроге разыскивают водителя, который стал виновником аварии и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

Новости Таганрога

Авария произошла 17 февраля в 12.40 на улице Чехова в районе дома № 353/5. По предварительной информации, водитель автомобиля «LADA Priora» серого цвета (государственный регистрационный знак С156АХ, регион ЛНР или ДНР) допустил наезд на автомобиль «Toyota Vitz» и скрылся с места ДТП.

Если вы стали очевидцем происшествия и можете сообщить какую-либо информацию об обстоятельствах аварии или водителе автомашины – позвоните в ОГИБДД Таганрога по телефонам: 102 или 8 (8634) 632-137.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #происшествия #Таганрог ДТП
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика