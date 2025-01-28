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Массовая авария произошла в Ростовской области на платном участке обхода Аксая

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28 января в Аксайском районе столкнулись пять автомобилей. Предположительно, массовая авария произошла из-за плохой видимости в условиях сильного тумана.

Новости Ростовской области

ДТП зафиксировано в 13.15 на 1049 километре + 050 метров автодороги «Обход г. Аксая в составе М-4 (платный участок)». По предварительным данным, водитель грузовика Freightliner с полуприцепом не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение справа по ходу движения. После этого большегруз столкнулся с Toyota Land Cruiser. Land Cruiser от удара по инерции продолжил движение и допустил столкновение с ехавшим впереди в попутном направлении «КамАЗ» с прицепом.

Freightliner после столкновения врезался в Mazda 3, а Mazda — в BWV X5.

«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Фото: МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района)

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Таганрогская правда
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