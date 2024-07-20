Массированную атаку БПЛА отразили в ночь на 20 июля в Ростовской области

В ночь на 20 июля в Ростовской области силами ПВО обнаружено и уничтожено 26 беспилотников ВСУ.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что массированной атаке подвергся север региона.

«Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. На местах падения обломков беспилотников работают аварийные службы», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, 13 июля после атаки дронов в Ростовской области загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. 16 июля ПВО отразила атаку 9 БПЛА.

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