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Массированную атаку БПЛА отразили в ночь на 20 июля в Ростовской области

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В ночь на 20 июля в Ростовской области силами ПВО обнаружено и уничтожено 26 беспилотников ВСУ.

Новости Ростовской области

Губернатор Василий Голубев сообщил, что массированной атаке подвергся север региона.

«Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. На местах падения обломков беспилотников работают аварийные службы», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, 13 июля после атаки дронов в Ростовской области загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. 16 июля ПВО отразила атаку 9 БПЛА.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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