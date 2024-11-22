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Масштабный ремонт объектов энергоснабжения дачных товариществ Таганрога начнут в 2025 году

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В 2025 году Россети Юг приступят к решению многолетней проблемы жителей дачных товариществ Таганрога — ДНТ «Металлург», СНТ «Радуга», ДНТ «Лагуна» и других. Речь идет о вопросах энергоснабжения.

Город

Эта тема обсуждалась на встрече главы города Таганрога Светланы Камбуловой с руководителем производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» Виталием Абрамовым.

По результатам встречи заключен договор о передаче объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе муниципалитета, в пользование ПАО «Россети Юг». С 1 января 2025 года компания приступит к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту линейных объектов электроэнергетики протяженностью более 26 км и трансформаторной подстанции мощностью 6/0,4 кВ.

«Уверена, принятые решения и реализация запланированных технических мероприятий позволят не только привести в надлежащее состояние электросетевое хозяйство садовых товариществ, но и обеспечат надежную работу электросетевого комплекса Таганрога в целом», — отметила Светлана Камбулова.

Напомним, что в начале ноября 2024 года между администрацией Таганрога и энергетиками подписано соглашение о поэтапном проведении восстановительных работ на электросетевых объектах города.

Фото: Россети Юг

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Таганрогская правда
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