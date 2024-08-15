Главная » Культура

Масштабный фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная» пройдет на Дону 17 августа

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Гостей фестиваля ждут «Форум ремесленников Дона», концерт лучших творческих коллективов, ярмарка, катание на лошадях, народные гуляния.

Культура

Фестиваль будет проходить с 10 до 22 часов в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области, под Новочеркасском.

В рамках «Форума ремесленников Дона» состоятся выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел «Город мастеров» и круглый стол «Мастеровые семьи — основа сохранения традиций ремесла». Также все желающие смогут посетить тематическую площадку «Семья мастеровая», мастер-классы и консультации от ведущих ремесленников Дона.

Администрация Октябрьского района поделилась программой фестиваля «Степь ковыльная»:

8.00-10.00 — прибытие и регистрация делегаций и гостей, работа торговых сувенирных лавок, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, катание на лошадях.

10.00-18.00 — «Форум ремесленников Дона»: «Казачье подворье» — встреча гостей фестиваля в курене, работа зоны мастер-классов из степных материалов, выставки-площадки некоммерческих организаций.

10.30-10.45 — торжественное открытие фестиваля.

10.45-16.30 — выступления коллективов — участников фестиваля.

16.30-17.00 — церемония награждения, вручение памятных подарков участникам фестиваля.

17.00-18.00 — выступление народного фольклорного ансамбля «Вольница» Ростовского областного дома народного творчества.

18.00-22.00 — народные гуляния.

Фото из архива: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

казачество Ростовская область фестиваль форум
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru