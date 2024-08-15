Масштабный фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная» пройдет на Дону 17 августа

Гостей фестиваля ждут «Форум ремесленников Дона», концерт лучших творческих коллективов, ярмарка, катание на лошадях, народные гуляния.

Фестиваль будет проходить с 10 до 22 часов в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области, под Новочеркасском.

В рамках «Форума ремесленников Дона» состоятся выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел «Город мастеров» и круглый стол «Мастеровые семьи — основа сохранения традиций ремесла». Также все желающие смогут посетить тематическую площадку «Семья мастеровая», мастер-классы и консультации от ведущих ремесленников Дона.

Администрация Октябрьского района поделилась программой фестиваля «Степь ковыльная»:

8.00-10.00 — прибытие и регистрация делегаций и гостей, работа торговых сувенирных лавок, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, катание на лошадях.

10.00-18.00 — «Форум ремесленников Дона»: «Казачье подворье» — встреча гостей фестиваля в курене, работа зоны мастер-классов из степных материалов, выставки-площадки некоммерческих организаций.

10.30-10.45 — торжественное открытие фестиваля.

10.45-16.30 — выступления коллективов — участников фестиваля.

16.30-17.00 — церемония награждения, вручение памятных подарков участникам фестиваля.

17.00-18.00 — выступление народного фольклорного ансамбля «Вольница» Ростовского областного дома народного творчества.

18.00-22.00 — народные гуляния.

Фото из архива: donland.ru