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Маршрут Ростов-Таганрог вошел в тройку самых популярных на СКЖД

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С начала 2024 года пригородные поезда перевезли по маршруту Ростов-Таганрог 3,4 млн пассажиров.

Новости Таганрога

На Северо-Кавказской железной дороге подвели итоги работы за 9 месяцев 2024 года и назвали самые популярные у пассажиров маршруты.

Так, рейтинг возглавил маршрут Минеральные Воды–Кисловодск. Путешествие по нему совершили свыше 4,6 млн пассажиров. Второе место — у маршрута Туапсе–Имеретинский курорт. Пригородными «Ласточками» на этом направлении перевезено 4,3 млн пассажиров.

«Третье место занял маршрут Ростов–Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли более 3,4 млн человек», — сообщает пресс-служба СКЖД.

«Пятерку» самых востребованных направлений замыкают маршруты «Аэропорт Сочи–Туапсе» (1,7 млн человек) и «Аэропорт Сочи–Сочи» (1,1 млн пассажиров).

Ранее мы рассказывали, что с 15 октября изменилось расписание электричек, следующих по маршруту Ростов-Таганрог.

Фото mindortrans.donland.ru

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Таганрогская правда
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