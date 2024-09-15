Решил покататься: в Таганроге задержали 25-летнего угонщика

25-летний житель Неклиновского района угнал «ВАЗ 2106», который владелец не закрыл на ночь.

С заявлением об угоне в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Таганрогу обратился 64-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у его автомобиля марки «ВАЗ 2106» сломался замок, из-за чего машину пришлось оставить на ночь открытой. Утром «шестерки» на месте не оказалось.

«Оперативники по горячим следам задержали 25-летнего жителя Неклиновского района. Выяснилось, что молодой человек, прогуливаясь по городу, увидел открытый автомобиль и решил прокатиться на нем до своего дома. Транспортное средство вернули законному владельцу», — сообщили в УМВД России по Таганрогу.

Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото из архива «Таганрогской правды»