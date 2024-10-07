Главная » #Погода

Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область 7 октября

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитная буря начнется около полудня 7 октября и продлится до 18 часов понедельника.

#Погода

Уровень геомагнитного возмущения незначительный — G1. К позднему вечеру магнитосфера успокоится, а в ночь с 7 на 8 октября ожидается очередной всплеск магнитной активности.

Вероятность магнитной бури составляет 30%, вероятность сильного магнитного шторма 25%.

За последние дни на Солнце произошли два супер-выброса плазмы, однако Землю они задели только краем.

«Область 3842, в которой произошли оба «супер-взрыва», сейчас заметно ушла от направления на Землю, хотя пару дней ещё сможет угрожать планете. На данный момент её вспышечная активность слабая. Остальные центры активности, которых на Солнце сейчас довольно много, энергией для сильных вспышек пока не обладают», — уточняется в сообщении Лаборатории солнечной астрономии.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, употреблять больше жидкости, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Изображение от freepik 

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

магнитная буря погода на Дону Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru