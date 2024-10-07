Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область 7 октября

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитная буря начнется около полудня 7 октября и продлится до 18 часов понедельника.

Уровень геомагнитного возмущения незначительный — G1. К позднему вечеру магнитосфера успокоится, а в ночь с 7 на 8 октября ожидается очередной всплеск магнитной активности.

Вероятность магнитной бури составляет 30%, вероятность сильного магнитного шторма 25%.

За последние дни на Солнце произошли два супер-выброса плазмы, однако Землю они задели только краем.

«Область 3842, в которой произошли оба «супер-взрыва», сейчас заметно ушла от направления на Землю, хотя пару дней ещё сможет угрожать планете. На данный момент её вспышечная активность слабая. Остальные центры активности, которых на Солнце сейчас довольно много, энергией для сильных вспышек пока не обладают», — уточняется в сообщении Лаборатории солнечной астрономии.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, употреблять больше жидкости, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

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