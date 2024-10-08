Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3

8 октября на Земле бушует сильная магнитная буря G3, которая увеличилась до 3 уровня по 5-бальной шкале, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Напомним, что магнитная буря началась на Земле в ночь на 7 октября. Утром 8 октября она достигла уровня G2. Сегодня очередной причиной усиления бури стали еще два факта — к планете продолжает приходить выбрасываемое областью солнечное вещество, к которому добавилось воздействие очень крупной корональной дыры с размерами около 300 тысяч километров, сформированной в северном полушарии Солнца.

«Под влиянием корональной дыры планета будет находиться ещё не менее 2 суток. Это не означает непрерывные бури, но, в целом, сильно повышает общую нестабильность геомагнитной обстановки в данный период», — пишет источник.

Корональные дыры — это крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство.

Фото ВК Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ