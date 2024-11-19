Любимая женщина поющего Таганрога отметила свой юбилей

Воскресный день 17 ноября стал праздником хоровой музыки, который прошел в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки. Хоровые коллективы детской музыкальной школы им. А.Г. Абузарова своими выступлениями поздравляли с юбилеем Ирину Иванищеву. Ирина Владимировна – ученица Анатолия Гарифовича Абузарова, имя которого носит музыкальная школа и продолжательница его дела.

Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Ирина Иванищева вот уже четверть века (с 1999 года) возглавляет вокально-хоровое отделение ДМШ им. А.Г. Абузарова. Ныне в школе — три хоровых коллектива, вокальный ансамбль и шоу-группа эстрадного направления. Старший хор школы «Элегия» и ансамбль «Фантазия» (Ирина Владимировна Иванищева — руководитель этих коллективов) – неоднократные обладатели гран-при областных конкурсов, постоянные участники гала-концертов, проводимых в Ростовском областном Доме народного творчества.

Вместе с Ириной Владимировной Иванищевой в этот памятный день поздравления, аплодисменты и цветы принимали хор «Элегия» и концертмейстер хора Марина Анатольевна Комарова.

Наряду с родным для юбилярши хором «Элегия» в концерте приняли участие еще два хора – «Рассвет» и «Радуга». Примечательно, что их возглавляют ученицы Ирины Владимировны, выпускницы Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова: хором «Радуга» руководит Мария Семакова, музыкальный руководитель хора «Рассвет» — солистка муниципального камерного хора «Лик» Яна Владимирова (в девичестве – Старовойтова).

К поздравлениям в адрес Ирины Иванищевой присоединились руководитель отделения «Музыкальный фольклор» Наталья Аникина, её коллеги концертмейстеры Сергей Зацаренко и Никита Чемикос и ансамбль народной песни «Коляда».

Наталья Алексеевна Аникина поделилась воспоминаниями о том, как 30 лет назад, когда она из родного Крыма переехала в наш город и пришла на работу в музыкальную школу № 3, её поддержали две замечательные таганроженки – Ирина Владимировна Иванищева и её мама Надежда Афанасьевна Макаренко, которая была «правой рукой» тогдашнего директора школы Татьяны Владимировны Киселёвой.

Нынешний директор ДМШ им. А.Г. Абузарова Наталья Васильевна Егорова, поздравив коллегу, вручила ей букет цветов, что стало сигналом и для всех остальных. Множество цветов было подарено виновнице торжества с любовью и благодарностью.

За десятилетия работы в музыкальной школе Ирина Владимировна Иванищева помогла гармонично развиваться и идти по жизни с песней, обретая свое счастье, многим сотням воспитанников. Среди них Денис Листопадов, Никита Чемикос, Евгений Грачев. Многие, повзрослев, с радостью встречают её, спрашивая: «Ирина Владимировна! Вы меня помните?» Она помнит всех, пусть и забывает их имена и фамилии. Но каждый ученик для неё, действительно, — дорогой и любимый. И она – дорогая и любимая для многих сотен таганрожцев.

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Владимир Прозоровский, фото автора