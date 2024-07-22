Ливни с грозой пройдут в Ростовской области 22 и 23 июля

22 и 23 июля в Ростовской области пройдут сильные дожди и грозы. Штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

«По данным Росгидромета, до конца суток 22 июля, в течение суток 23 июля местами в донском регионе ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с», — пишет источник.

О начавшихся ливнях уже сообщают в соцсетях жители Ростова и Батайска.

Жителям Ростовской области рекомендуют во время непогоды избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы. Водителям советуют отказаться от резких маневров на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по тел. 112, 101.

Фото Сергея Плишенко