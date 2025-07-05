Ливни с градом и грозами идут на Ростовскую область

Погода может резко испортиться с вечера 5 июля – штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

По данным Ростгидромета, с 17 часов и до конца суток 5 июля, а также в течение 6 июля местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.

Жителей области просят быть осторожными во время грозы, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и щитами рекламы. Водителям рекомендуют на мокрой дороге увеличивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля.

В случае ЧС необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото «Таганрогской правды»