Главная » Новости Ростовской области

Ливни с градом и грозами идут на Ростовскую область

На чтение 1 мин Просмотров 81 Опубликовано

Погода может резко испортиться с вечера 5 июля – штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

По данным Ростгидромета, с 17 часов и до конца суток 5 июля, а также в течение 6 июля местами в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.

Жителей области просят быть осторожными во время грозы,  избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и щитами рекламы. Водителям рекомендуют на мокрой дороге увеличивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля.

В случае ЧС необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

непогода погода на Дону ухудшение погоды штормовое предупреждение
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru