Главная » Новости Ростовской области

Ливни и град: на Дону объявлено штормовое предупреждение

На чтение 1 мин Просмотров 90 Опубликовано

Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий объявило сегодня, 23 мая, ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

По данным Росгидромета, до конца суток 23 мая местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с.

Жителям рекомендуют при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Телефоны для обращений в случае ЧП: 01, 101, 112.

Фото МЧС России

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МЧС погода на Дону штормовое предупреждение
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru