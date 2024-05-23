Ливни и град: на Дону объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий объявило сегодня, 23 мая, ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным Росгидромета, до конца суток 23 мая местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с.

Жителям рекомендуют при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Телефоны для обращений в случае ЧП: 01, 101, 112.

Фото МЧС России