Личный прием: жители Таганрога пожаловались полиции на шумных водителей

В Таганроге руководство городского управления МВД провело личный прием граждан. Мероприятие прошло на Комсомольском спуске и было направлено на укрепление взаимодействия с населением, а также на оперативное решение проблем, которые волнуют горожан.

В приеме участвовали начальник территориального органа полковник полиции Владимир Греков, руководство отдела полиции № 1 и руководитель городской Госавтоинспекции.

Жители обратились с жалобами на нарушение тишины из-за громкой музыки в автомобилях, на превышение водителями скорости на участке с круговым движением. Также обсуждались вопросы безопасности пешеходов и поддержания общественного порядка.

«Все поступившие обращения зарегистрированы и взяты на контроль. По каждому из них будет проведен комплекс проверочных и профилактических мероприятий», — сообщили в УМВД России по Таганрогу.

Ранее мы рассказывали о том, что за полгода число тяжких преступлений в Таганроге снизилось на треть.

Фото: УМВД России по Таганрогу