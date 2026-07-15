За полгода число тяжких преступлений в Таганроге снизилось на треть

В УМВД России по Таганрогу подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года.

Совещание по итогам оперативно служебной деятельности за первое полугодие 2026 года состоялось 14 июля в зале совещаний УМВД России по Таганрогу. В мероприятии приняли участие руководители отделов полиции и управления, а также ветераны МВД и члены Общественного совета.

Всего на территории обслуживания УМВД России по Таганрогу отмечается снижение регистрации преступлений на 21,5%, тяжких и особо тяжких преступлений — на 30,1%, Преступлений экономической направленности выявлено больше на 13%, в крупном и особо крупном размере — на 37,5%.

Личный состав УМВД обеспечил охрану порядка при проведении 405 массовых мероприятий (более 150 тысяч участников) — нарушений не допущено. Отмечен рост выявленных превентивных составов преступлений — на 80 %, рост раскрытых превентивных составов — на 66,7 %.

Значимых успехов удалось достичь в рамках профилактической работы: в результате проведённых мероприятий отмечено снижение числа преступлений, совершённых ранее судимыми лицами, — на 19,4 %, в состоянии алкогольного опьянения — на 28,9 %, на улицах — на 45 %. При этом роста подростковой преступности не допущено.

В завершение начальник территориального органа полковник полиции Владимир Греков вручил почётные грамоты сотрудникам и членам Общественного совета УМВД России по Таганрогу за профессионализм и вклад в обеспечение правопорядка. Членам обновленного Общественного совета также были вручены удостоверения.

Павел Драгунов, старший специалист по связям со СМИ, капитан внутренней службы. Фото автора и Анатолия Ивашова