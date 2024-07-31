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Летом в Таганроге были устроены 10 детей-инвалидов

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В Таганроге 10 ребят с ограниченными возможностями здоровья в июле были трудоустроены на один месяц.

Город

Как нам рассказала руководитель АНО «Луч Надежды» Сенильга Бартенева, два года назад у ребят был успешный опыт сотрудничества с Центром занятости. Именно тогда они приобрели уверенность в своих силах и укрепились в желании трудиться и быть полезными.

Нынешним летом вместе с наставниками ребята убирали территорию, прилегающую к роще Дубки, наносили термопечать на кружки, шопперы и футболки.

Возможность самостоятельно трудиться, получать заработок и иметь, пусть и незначительную, независимость играет важную роль в жизни молодого инвалида, в особенности инвалида с  ментальными нарушениями, на пути к успешной социализации, адаптации и интеграции в социум.

Подопечные АНО «Луч Надежды» в труде и общении находят счастье, находят себя, находят радость жизни.

Хочется верить, что общественно значимая проблема организации социальной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями и трудоустройства инвалидов по квотируемым рабочим местам найдет свое разрешение благодаря поддержке Министерства Труда, депутатов, законодателей и предпринимателей.  

Ранее мы рассказали, что летом более 850 детей Таганрога отдохнули в оздоровительных лагерях

Фото предоставлены АНО «Луч Надежды».

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Таганрогская правда
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