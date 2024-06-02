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«Летние краски» наполнили Молодежный Центр Таганрога

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В Таганроге выставка детского рисунка «Летние краски» открылась в Молодежном Центре на улице Петровской, 89.

Город

Выставка приурочена к Международному дню защиты детей. На ней представлены работы воспитанников школы искусств «Арт Чулан», расположенной в микрорайоне Русское поле. Ребята, в том числе и самые юные, шестилетние художники, творят в разных техниках и жанрах, но больше всего среди них анималистов. На посетителей экспозиции глядят разные герои – веселые и печальные, задумчивые и беззаботные, но все они неизменно добрые. Не верите, что такое возможно? Приходите – убедитесь!

Выставка продолжит работу до 24 июня – ежедневно, с утра до вечера, без выходных и перерыва. Вход свободный.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора и ВК Молодежный Центр Таганрога

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Таганрогская правда
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