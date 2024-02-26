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Лесопожарной техникой Ростовская область обеспечена на 100%

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Количество лесных пожаров в регионе в прошлом году сократилось в 4,5 раза.

#Экология

На Дону с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» значительно улучшилась техническая оснащенность лесного хозяйства региона, в том числе и противопожарным оборудованием. С 2019 года регион приобрел 263 единицы техники и оборудования на общую сумму более 180,7 млн рублей. Таким образом, общий показатель техоснащенности в этой сфере на сегодня составляет 92,6%, а в части противопожарной деятельности в лесах — 100%, сообщает минприроды РО.

С начала реализации проекта «Экология» в Ростовскую область поступили 38 малых лесопожарных комплекса, 11 лесопожарных комплекса, 11 универсальных лесопожарных модулей на базе тракторов, две моторные лодки и два мотовездехода, а также иное оборудование, позволяющее реализовывать мероприятия по охране лесов от пожаров.

Для дальнейшего увеличения площади лесовосстановления в учреждения «Лес» региона поставлено 122 единицы лесохозяйственного оборудования, в том числе лесные культиваторы, тракторы, лесопосадочные машины и посадочные трубы.

В прошлом году более чем в 4,5 раза сократилось количество лесных пожаров на землях лесного фонда области, а площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда региона составила 1900 гектаров.

Фото: минприроды РО

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#лесноехозяйство #экология новости Ростовская область
Таганрогская правда
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