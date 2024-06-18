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«Ласточке» Таганрог-Новороссийск добавили новую остановку

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С 18 июня пассажирскому поезду №805/806 сообщением Таганрог-Новороссийск вводится дополнительная остановка на станции Северской Краснодарского края, сообщает СКЖД.

Новости Таганрога

Утренняя «Ласточка», которая следует в Новороссийск, будет останавливаться на станции Северской в 11.00, вечерний поезд в сторону Краснодара, Ростова-на-Дону и Таганрога – в 18.29. Время следования по маршруту 7 часов 10 минут. Цена билета от 2630 рублей.

«Ласточка» из Таганрога в Новороссийск отправляется ежедневно. Со Старого вокзала Таганрога поезд уходит в 05.35, в Новороссийск прибывает в 12.45. Состав делает 12 остановок – в Батайске, Ростове, Староминской, Краснодаре, Абинской и на некоторых других станциях.

Также к Черноморскому побережью можно отправиться на «Ласточке» Таганрог-Анапа. Поезд едет 8 часов 5 минут. Цена билета от 4353 рублей.

«Ласточки» являются поездами дальнего следования и приобретать билеты на них необходимо заранее, предупредили в СКЖД.

Ранее мы сообщали, что поезду Ростов-Ейск сократили время в пути на 43 минуты.

Фото: телеграм-канал СКЖД

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Таганрогская правда
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