Квиз «PRO искусство. Любимый город» проведет музей Таганрога

7 сентября Таганрогский художественный музей приглашает горожан принять участие в увлекательном и познавательном квизе «PRO искусство. Любимый город».

Он пройдет в рамках мероприятий, посвященных 326-й годовщине со дня основания Таганрога, во время большого музейного праздника «Сверяя время по солнечным часам».

Для участия приглашаются команды от 3 человек. Их ждут шесть раундов вопросов, касающихся изобразительного искусства, истории и достопримечательностей, а также известных людей Таганрога. В процессе мероприятия конечно же будут музыкальные паузы с выступлениями молодых талантов города и призовая лотерея.

Запись на квиз ведется по телефону: 8(8634)38-31-70.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге четыре дня отмечают день рождения Фаины Раневской.

Фото из архива