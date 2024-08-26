Главная » Культура

Квиз «PRO искусство. Любимый город» проведет музей Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

7 сентября Таганрогский художественный музей приглашает горожан принять участие в увлекательном и познавательном квизе «PRO искусство. Любимый город».

Культура

Он пройдет в рамках мероприятий, посвященных 326-й годовщине со дня основания Таганрога, во время большого музейного праздника «Сверяя время по солнечным часам».

Для участия приглашаются команды от 3 человек. Их ждут шесть раундов вопросов, касающихся изобразительного искусства, истории и достопримечательностей, а также известных людей Таганрога. В процессе мероприятия конечно же будут музыкальные паузы с выступлениями молодых талантов города и призовая лотерея.

Запись на квиз ведется по телефону: 8(8634)38-31-70.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге четыре дня отмечают день рождения Фаины Раневской.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

квиз культура новости Таганрог ТХМ
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru