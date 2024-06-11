Культурные выходные для подопечных устраивает фонд «Защитники Отечества»

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» регулярно устраивают культурные выходные для своих подопечных.

Так, для семей погибших бойцов и ветеранов СВО из Батайска было организовано путешествие в Южный парк птиц «Малинки». Для группы разработали программу посещения вместе с экскурсоводом. Все смогли увидеть показательные кормления зверей и птиц и посетить мастер-классы. Дети с удовольствием провели время на анимационной площадке и приняли участие в игре «Форт Боярд». Но, наверное, главным событием стало путешествие на лодке на остров лемуров, где каждый смог познакомиться с этими удивительными животными.

Подопечные наперебой делились впечатлениями. Их очень восхитил ландшафт парка, водопад, река и острова, великолепная территория и его прекрасные обитатели, — поделилась эмоциями соцкоординатор Елена Перфильева.

В Мясниковском районе праздник был организован у родника «Хазах-Чорвах». Семьям бойцов СВО рассказали об истории армянских поселений на Дону, героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Молодёжный парламент устроил для самых маленьких гостей развлекательную программу. А для всех гостей – чаепитие с традиционной армянской выпечкой.

А социальный координатор, ветеран СВО Владимир Поздняков отправился с подопечными в Ростовскую филармонию. Там зрителям представили концертную программу творческого объединения «Кроссовер — игра стилей».

Ещё подопечные филиала фонда вместе с соцкоординатором побывали в Областном доме народного творчества. Они поддержали юных исполнителей на гала-концерте фестиваля-конкурса «Южный ветер — 2024».

Каждому приятно проводить время с родными, а социальные координаторы и подопечные уже действительно стали одной большой и дружной семьей. Все мероприятия проходят в рамках проекта «Наша семья — наша Победа».

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»