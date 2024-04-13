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Крупный пожар тушат в банном комплексе Ростова

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Сегодня утром, 13 апреля, в Ростове загорелся банный комплекс. Для тушения огня привлекался пожарный поезд, сообщает региональное МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре в банном комплексе на улице Республиканской поступило на пульт дежурного в 5.55 утра. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. В его тушении были задействованы 83 спасателя, 22 спецмашины и пожарный поезд.

В 07.40 возгорание удалось локализовать, а в 08.09 ликвидировать открытое горение. Пожару был присвоен повышенный ранг 2. Огнеборцы смогли предотвратить распространение огня на соседние помещения. Во время происшествия никто не пострадал.

Фото и видео ГУ МЧС Ростовской области

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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