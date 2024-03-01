Крупную партию незаконно реализуемых сигарет выявили донские таможенники

В одном из магазинов Ростова-на-Дону сотрудники Ростовской таможни при проверке обнаружили более 21 тысячи пачек табачной продукции без акцизных марок и маркировки.

Проверка проводилась совместно с Волго-Донской транспортной прокуратурой, Южной оперативной таможней и МВД России.

В ходе проверки магазина было выявлено 21 434 пачки сигарет и порядка 150 табачных смесей для кальяна и электронных сигарет иностранного производства и производства стран ЕАЭС без акцизных марок и маркировки «Data Matrix». Товаросопроводительные документы на данные товары у предпринимателя отсутствовали, — говорится в сообщении.

Незаконно реализуемая табачная продукция общим количеством более 21 500 единиц изъята из торгового оборота. В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо дела об административном правонарушении.

Фото Ростовской таможни