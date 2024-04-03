В нынешнем году четыре круизных теплохода посетят морской порт Таганрога. Об этом сообщает телеграм-канал газеты «Молот» со ссылкой на пресс-службу компании «Водоходъ».

Планируется, что в наш город с июня до середины сентября зайдут теплоходы «Константин Федин», «Сергей Кучкин», «Александр Радищев» и «Кронштадт». В общей сложности они привезут около 800 туристов.

После строительства плавучего причала в морском порту Таганрога появилась возможность формировать круизные маршруты с выходом в море. Раньше в приморский город туристы доставлялись автобусами из Ростова, – рассказали «Молоту» в пресс-службе компании.

Напомним, что в в 2023 году в Таганрог зашли только три теплохода, на борту которых находилось 382 человека.

Фото телеграм-канал Андрея Фатеева (их архива)