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«Красный котельщик» запустил специальный видеопроект к 9 Мая

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К самому трогательному и значимому празднику страны – Дню Победы – Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) создал специальный видеопроект «Синий платочек котлостроителей». Он стал продолжением многолетней традиции предприятия хранить и передавать память о героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, воспитывать чувство патриотизма в подрастающем поколении.

Город

Видеоролик под бессмертную песню «Синий платочек» объединил представителей разных профессий и поколений котлостроителей, потомков фронтовиков и тружеников тыла. Проект получился теплым, искренним, личным и создал нерушимый мост между поколениями. Каждый кадр – выражение благодарности, любви и памяти – к нашей общей истории и нашей общей Победе.

Видеоролик размещен на корпоративных ресурсах предприятия, направлен партнерам компании и средствам массовой информации. Ссылка: Специальный проект, посвященный героям Великой Отечественной войны

«Синий платочек» — лиричный, узнаваемый образ военных лет, который бережно хранится в народной памяти. Символ всего, что помогло выстоять: надежда, любовь, сила духа и верность. Именно поэтому через акции ТКЗ, посвященные 80-летию Победы, он проходит особой красной нитью. Несколькими днями ранее на проходных завода сотрудники предприятия получили уникальный знак корпоративной памяти – значок «Синий платочек котлостроителя».

«Синий платочек» – намного больше, чем трогательный сувенир, который носят у сердца. Он – напоминание о цене Победы, о тех, кто воевал, и тех, кто ждал их домой. Значки, полученные во время заводской патриотической акции, уже стали важной частью семейных архивов котлостроителей, предметом их особой гордости и знаком уважения. Такие значки эксклюзивные – они есть только у коллектива ТКЗ.

«Красный котельщик» бережно хранит традиции и не забывает своих героев. Завод ежегодно реализует патриотические проекты, отдавая дань уважения поколению победителей. Все инициативы проходят при активном участии сотрудников завода. Их объединяет общее чувство гражданской ответственности к подвигу великого народа, любви к Родине и ее героям.

Патриотические проекты «Красного котельщика» последних лет:

— 2024 год – ТКЗ восстановил памятник героям Великой Отечественной войны, расположенный в окрестностях поселка Красный Бумажник Матвеево-Курганского района Ростовской области. Ссылка: «Красный котельщик» восстановил памятник героям Великой Отечественной войны

— 2023 год – патриотический марафон, включивший в себя «Бессмертный полк» и флешмоб по созданию коллективной праздничной открытки. Ссылка: Специальный проект, посвященный героям Великой Отечественной войны

— 2022 год – флешмоб «Победа»: под знаковую песню России сотрудники ТКЗ выстроили слово «Победа» на фоне заводского мемориала «Вечный огонь». Ссылка: Специальный проект, посвященный героям Великой Отечественной войны

— 2021 год – участие коллектива ТКЗ в международной акции «Вальс Победы». Ссылка: Вальс Победы

— 2020 год – видеочтение детьми сотрудников ТКЗ стихотворения Михаила Владимова «Еще тогда нас не было на свете». Ссылка: День Победы  

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80-летие Великой Победы Красный котельщик память проект
Таганрогская правда
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