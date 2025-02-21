«Красный котельщик» провел для мужчин «сладкую» акцию

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) поздравил своих мужчин с Днем защитника Отечества. Каждому досталась вкусная коробочка к обеденному чаю – зефир, специально изготовленный по заказу «Красного котельщика». На упаковке – теплые слова: «Самому сильному и надежному».

На проходных прошла «сладкая» акция, в рамках которой всех мужчин, пришедших на работу, встречали девушки в тематических костюмах, придавая мероприятию особый колорит. На лицах – улыбки, в руках – сладкие подарки. Здесь же музыка, поздравительные баннеры и шары.

Праздничные сюрпризы – это только часть большой соцполитики ТКЗ, которая строится на внимании к каждому сотруднику и его семье. Социальные программы, комфортные условия труда, забота о здоровье котлостроителей – все это делает «Красный котельщик» привлекательным работодателем.

Ежегодно на ТКЗ проходит порядка 30 корпоративных мероприятий. К каждому из них – индивидуальный подход. Уже в ближайшее время откроет свои двери интеллектуальный клуб котлостроителей «КотлоУм», в рамках которого пройдет игра в формате «Сто к одному». Она объединит два праздника – День защитника Отечества и 8 Марта.

Не оставит без внимания «Красный котельщик» и свой подшефный центр помощи детям № 3 г. Таганрога. Ребятам также презентуют сладкие подарки, которые порадуют их в праздничные дни.

Ранее мы рассказали, что в ГДК Таганрога поздравляли защитников Отечества.

Фото предоставлено ТКЗ «Красный котельщик»