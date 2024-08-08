Котоняни и котоситтеры: какие «кошачьи» вакансии предлагают в Ростовской области

8 августа по всему миру отмечают День кошек. Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, тоже не остались в стороне и решили выяснить, как в стране меняется спрос на разнообразных специалистов по работе с усатыми-полосатыми — от котонянь до ветеринаров, специализирующихся на кошачьих.

Так, за январь-август 2024 года в России было открыто более 500 вакансий, которые предполагают работу с кошками и котами, в Ростовской области их было более 40, годом ранее — меньше 20. Чаще всего речь идёт о грумерах, а также специалистах по уходу за питомцами — котонянях, котоситтерах и работниках отелей для кошек.

Котоняни и котоситтеры — это сотрудники, которые берут животных к себе домой на передержку либо навещают питомцев в отсутствие владельцев у них на дому.

На Дону есть и своя специфика — о кошках также говорится в ряде объявлений для менеджеров по продажам, которые должны обладать талантом убеждения клиентов: «Ты можешь заставить кошку есть овощи? Тогда ты нам подходишь!». Также в ряде офисов в Ростовской области живут кошки, и работодатели говорят о них как о пушистом преимуществе выбрать работу именно в данной компании: «Лучшая часть нашей команды — это кот Семён!»

Медиана заработной платы, которую предлагают грумерам, котоситтерам, а также сотрудникам кошачьих отелей сегодня составляет в среднем 38 тысяч рублей, год назад — 30 тысяч рублей. Больше всего предлагают ветеринарам. Так, сейчас в Ростове открыта вакансия ветеринара по работе с кошками и собаками с заработной платой от 60 до 100 тысяч рублей. Отметим, что чаще всего оплата зависит от объема и количества заказов.

Ключевое требование в вакансиях для котонянь – любовь к котикам, а также ответственность и опыт содержания животных. На рабочем месте такому сотруднику предстоит заботиться о котах и кошках, обеспечивать надлежащий уход за ними, а также играть и кормить в соответствии с рекомендациями владельцев и отправлять фото- и видеоотчеты.

Фото: ТГ-канал «Таганрогского трамвая»