Корреспондент «Таганрогской правды» побывал на огневых позициях артиллерии в зоне СВО

Вместе с воинами-ремонтниками наш корреспондент снова посетил огневые позиции артиллерии в зоне проведения спецоперации. В связи с большим объемом проводимых работ выезд длился весь световой день.

В этот день ребятам поступили заявки на ремонт двух орудий. Привезенные инструменты от «Афганского гаража» и «Русской общины» оказались как нельзя кстати. Быстро укомплектовали рабочие ящики, обговорили рациональный маршрут движения — и в путь. Старенькая «Нива» с открытым кузовом бодро выскочила на полевую дорогу, ведущую к позициям артиллеристов.

Путь предстоял неблизкий: через несколько населенных пунктов в направлении Угледара. Во Владимировке спокойно ходили люди, даже встретилась женщина с коляской. На столбах освещения работали электромонтеры, восстанавливая линии электроснабжения. Мирная обстановка, и не скажешь, что здесь тоже стреляли. За селом, вдоль дороги, расположились уже оставленные нашими войсками блокпосты, основательно обтянутые рыбацкими сетями сверху и по периметру. Так бойцы защищаются от атак дронов-камикадзе.

Дорога была повреждена разрывами снарядов. Воронки мешали движению, но скорости «Нива» не сбавляла. Как объяснил старший, еще возможны атаки дронов ВСУ по автомобилям.

В подтверждение серьезности обстановки мне вручили портативный детектор БПЛА «Булат». Простейший прибор, для пользования которым не требуется специального обучения. Включаешь, держишь в руках и смотришь на дисплей. Если опасности нет, постоянно читается надпись «Поиск». Если в пределах радиуса действия (1,5 км) появляется дрон-разведчик или FPV дрон-камикадзе, дисплей окрашивается в красный цвет, прибор издает звуковой сигнал и возникает соответствующее обозначение о дальности нахождения объекта. Тогда уже читаются буквы FPV. При инструктаже объяснили, что одна-две «палочки» на дисплее – ничего опасного, едем дальше. Три – надо быть внимательными. А вот если пять – сообщить немедленно. Тогда необходимо машину остановить, экипажу отбежать от нее как можно дальше и, взяв оружие на изготовку для стрельбы, наблюдать за небом.

Мера не лишняя. Уже был случай, когда прибор оповестил о близком присутствии вражеского беспилотника. Остановив машину и ведя сосредоточенный огонь, один дрон-камикадзе тогда сбили. В этот раз обошлось. Мы благополучно прибыли на огневую позицию «Гиацинта», которому требовался ремонт.

На СВО «Гиацинт» не цветок – это 152-мм буксируемая пушка, одна из самых мощных артиллерийских систем в армии России. Но она, как и вся техника, имеет способность ломаться.

На этом «Гиацинте» в ремонте нуждался поворотный механизм. Расспросили расчет о характере неисправности, попробовали вращать ствол влево и вправо. Пришли к выводу, что надо добраться до редуктора. Чтобы это сделать, придется с одной стороны снять щитовое прикрытие. В условиях ремонтного цеха всё происходит удобнее и быстрее, чем на позиции под открытым небом. Но ремонтники именно этого подразделения славятся тем, что восстанавливают всю поврежденную военную технику на месте, не эвакуируя на сборный пункт поврежденных машин (так называется площадка на местности в тыловой зоне, предназначенная для ремонта вооружения и техники).

«Докопаться» до причины возникновения неисправности и способа ее устранения оказалось сложно, но ребята не унывали. В это врем, в нескольких километрах на правом фланге участка послышались частые разрывы. Артиллеристы пояснили, что это реактивные пусковые установки ВСУ обстреливают позиции наших мотострелков. Судя по мощности обстрела, там было, мягко говоря, несладко.

А в артиллерийском окопе, где происходил ремонт, впервые сработал «Булат». Причем на дисплее периодически менялись надписи, по которым можно было судить, что противник запустил в нашу сторону два дрона-разведчика и один дрон-камикадзе. Через некоторое время по радиостанции оповестили, что ВСУшники применили массовую «птичью» атаку по нашим позициям. Только ни на ремонтников, ни на артиллеристов это не произвело никакого впечатления. Они продолжали заниматься своим делом.

Отвлеклись только однажды, когда на дисплее «Булата» показались пять «палочек». Здесь уже все вышли из орудийного окопа, вяли автоматы и стали вести наблюдение. Без оружия я почувствовал себя несколько неуютно, но всё обошлось. Сигнал прекратился, надпись «FPV» с дисплея пропала. Бойцы пояснили, что камикадзе либо сбили на подлете, либо «посадили» наши РЭБовцы. Оба варианта нас устраивали, работа продолжилась. Порадовало и то, что обстрел на правом фланге прекратился.

Настало время обеда. Артиллеристы пригласили нас угоститься «чем Бог послал». И первое, и второе блюда были без изысков, но вкусные и сытные. Невольно обратил внимание на руки бойцов, проводивших ремонт. Они впитали в себя уже столько различной смазки, что отмыть их до нормального состояния, во всяком случае сейчас, не представлялось возможным. А по факту их руки можно смело назвать «золотыми». В который раз имею возможность в этом убедиться.

После обеда ремонт продолжился. К счастью, причину неисправности обнаружили и устранили. Ствол пушки благополучно вращался и влево, и вправо, что давало возможность ее наведения… Надо ехать, чтобы выполнить другую заявку.

Второй «Гиацинт» находился ближе к линии боевого соприкосновения. Ехать пришлось через село Николаевское. Картина на сельских улицах оказалась не столь радужной, как во Владимировке. Разбито всё: дома, дороги, хранилища с автомобилями и сельскохозяйственной техникой. Людей не видно. Жалко православный храм: отдельные купола разбиты, во дворе воронки, в стенах пробоины.

Наконец мы на позиции. Стали разбираться, что к чему. У пушки проблема с производством выстрела. Не буду вдаваться в технические подробности, но эту неисправность группа устранила довольно быстро. Восстановленную работоспособность вновь пришлось проверить выстрелом по «укроповским» позициям. Командир расчета запросил разрешение на открытие огня. Пушку навели, зарядили и выстрелили. Как рассказали артиллеристы, «привет» в виде 54-килограммового осколочно-фугасного снаряда полетел почти за три десятка километров на позиции ВСУ.

Пришло время возвращаться. Настроение было приподнятое: две пушки крупного калибра вновь могут наносить удары, уничтожать вражескую технику, укрепления, вести успешную контрбатарейную борьбу. Недаром у «пушкарей» в списках уничтоженных целей практически все виды 155-мм гаубиц противника, включая штатовские М-777.

На обратном пути старший группы рассказал, с чем приходится сталкиваться во время таких выездов. Однажды, еще до штурма Угледара, получили задачу отремонтировать орудие. Выехали, но по дороге в одном из населенных пунктов наскочили на противника. По данным разведки его там и близко не могло быть, но… пришлось открыть ответный огонь, развернуться и на скорости уходить к своим. К счастью, обошлось без потерь.

В другой раз выполнили ремонт, проверили пушку, стали разворачиваться с заездом на поле вблизи позиции. Чуть не наехали на один из неразорвавшихся «колокольчиков», которыми снаряжаются кассетные боеприпасы врага. Видимо, его своевременно не обнаружили. Опять обошлось.

Особенно достают FPV-дроны противника. Только начинаешь устранять неисправность — приходит оповещение, подобное сегодняшнему, или срабатывает «Булат». Ремонт приходится прекращать, наблюдать за небом. А таких оповещений за день может быть много, порой сосредоточиться не успеваешь.

Но ребята не унывают. К ним с уважением относятся и артиллеристы, и мотострелки, и танкисты, знают, что мастера на все руки найдут выход из любой ситуации. Они взяли за правило: неотремонтированных образцов вооружения быть не должно (разве что если восстановлению уже не подлежат). Так и мотаются целыми днями, а то и ночами, внося свой вклад в победу, помогая уничтожать врага.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора