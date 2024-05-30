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Контрафактный табак стоимостью 550 тыс. рублей изъяли в магазинах Дона

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В двух магазинах Ростовской области таможенники совместно с сотрудниками полиции обнаружили немаркированную табачную продукцию стоимостью более полумиллиона рублей.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба Ростовской таможни, нарушения обнаружены в магазинах Новошахтинска и станицы Ольгинской. Там изъято в общей сложности порядка тысячи пачек сигарет без акцизных марок РФ и без маркировки специальными средствами идентификации. Также найдено 2 700 пачек сигарет производства государств-членов ЕАЭС без акцизных марок РФ и 30 пачек с признаками поддельных акцизных марок РФ.

Кроме того, таможенники выявили более 500 электронных систем доставки никотина и сменных картриджей к ним без акцизных марок и маркировки «Data Matrix». Необходимые документы на товары у предпринимателей отсутствовали.

Незаконно реализуемая табачная продукция общим количеством порядка 4 500 единиц изъята сотрудниками МВД России. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. Стоимость изъятой продукции, в соответствии с ценниками, составила порядка 550 000 рублей.

Фото пресс-службы Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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