Конструкторы Ростовской области могут получить финансирование на разработку оборонных систем

Поддержка бойцов СВО и стремление к скорейшей победе стали значимым общественным запросом в России с начала специальной военной операции. Чтобы объединить усилия талантливых разработчиков и малых конструкторских бюро по помощи военнослужащим, создан «Кулибин клуб» Народного фронта. Он осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне спецоперации.

Основные направления испытаний: беспилотные летательныеаппараты и fpv-дроны (БПЛА), средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки (РЭБ и РЭР), наземные роботехнические комплексы (НРТК), легкий тактический транспорт. Одно из новых направлений — помощь тем, кто ведет разработки.

Фонд перспективных исследований готов поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию:

промышленных образцов БПЛА, средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника;

новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА;

новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника;

образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров;

новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника;

аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.

Финансированию по этой программе подлежат разработки новых и изготовление опытных образцов. Предельный срок выполнения работы — 1 год. Рекомендуемый срок — от 1 до 6 месяцев. Юридические лица могут получить финансирование до 100 миллионов рублей, творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели — до 10 миллионов рублей. Заявки принимаются по электронной почте: or@fpi.gov.ru

Об одном из таких народных изобретений смотрите в видео.

Фото и видео пресс-службы ОНФ