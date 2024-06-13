Константин Придыбайло: «Россия отличается высокой степенью открытости по отношению к своим гражданам»

Известный российский журналист Константин Придыбайло высказался по теме свободы слова в России. Он считает, что для нашей страны свобода слова всегда была значимой ценностью, более важной, чем для некоторых европейцев, продвигающих идеи Запада.

Россия отличается высокой степенью открытости и лояльности по отношению к своим гражданам. Сейчас многие люди могут свободно высказывать свои мысли о стране и ее властях, — приводит «Южная служба новостей» мнение журналиста.

Придыбайло подчеркнул, что существуют определенные рамки приличия. А говорить о том, что в России нет свободы слова, могут только те, кто никогда здесь не был и привык жить в условиях диктатуры смыслов и идеологий.

Эксперт считает, что иноагенты могут работать на отечественных платформах, но такой контент не будет популярен, так как они не привыкли к отсутствию продвижения.

Иноагенты предпочитают YouTube, там их ролики сразу попадают на главную страницу и показываются бабушкам, которые смотрят в Сети рецепты. На российских платформах они не получат значительных просмотров. Даже ведущие и «звезды» прозападных СМИ, признанных иноагентами, не в состоянии конкурировать с отечественными платформами. Они не могут сравниться с простыми людьми, которые не зависят от продвижения. Наши платформы станут еще более популярными, потому что у нас нет жесткого навязывания идеологий. Люди выбирают то, что им нравится, – приводит источник слова журналиста.

Как пример Придыбайло привел американского политического обозревателя Такера Карлсона, который приезжает в Россию и удивляется нашей свободе. Американец отмечает, что свобода слова здесь гораздо больше, чем могут себе представить на Западе.

Для справки

Константин Придыбайло — российский журналист и медиаменеджер, специальный корреспондент RT на русском, автор канала @pridybaylo_k, входит в ТОП-30 самых цитируемых журналистов в Telegram.

По материалам ИА «Дон 24», фото из архива( ВК «Факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова»)