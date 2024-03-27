Пришла весна, и туристическая компания «Судаков Тревел» активизирует и перестраивает свою работу, больше внимания уделяет самим таганрожцам, приглашает их в поездки, которые дают возможность восхититься и насладиться общением с пробуждающейся к жизни природой. Новинка этого сезона – тур «Солнечный табун».

С природой, которая столь прекрасна и разнообразна в пределах не только всей России, но и нашей Ростовской области. Об этом нам рассказала менеджер туроператорского отдела Анна Колесникова.

Новинка этого сезона – тур «Солнечный табун», включающий общение с дончаками – лошадьми нашей местной породы: дикого мустанга можно увидеть, а вот остальных жеребцов и кобыл, которые тоже живут на свободе, — и покормить, и погладить, и даже устроить с ними «целовашки». В тур входит и посещение винодельческого хозяйства «Эльбуст» с дегустацией.

Продолжаются и уже полюбившиеся тагарожцам туры по Ростовской области: наших туристов ждут парк «Лога», парк птиц «Малинки» и хутор Пухляковский с туристическим комплексом «Затерянный мир».

В течение марта и апреля с компанией «Судаков Тревел» можно побывать и в соседних регионах – в Краснодаре с Адыгеей, в Гуамском ущелье Краснодарского края, в Дивногорье и в парке «Нелжа» Воронежской области. Трехдневный тур «Душа Кавказских гор» включает посещение трех республик – Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечни. «Цветущая Калмыкия» — однодневный тур.

На первомайские праздники планируется сразу несколько трехдневных туров: Астрахань (с посещением осетрового хозяйства), Дагестан, Абхазия (каждый номер в отеле – в стиле отдельной страны), Москва и Крым (с парадом тюльпанов и с Фестивалем цветения сакуры в Японском саду), а также четырехдневный тур в Беларусь.

На 9 мая – трехдневные туры в Санкт-Петербург, по Золотому Кольцу и в Архыз, а также однодневный тур в город-герой Волгоград.

У туристической компании «Судаков Тревел» — собственный автобусный парк, в котором восемь комфортабельных автобусов разной вместимости (от семи до 49-ти мест), что делает возможным выезды групп различной численности. Обычно выезд из Таганрога осуществляется вечером: в автобусах – достаточно удобные условия для сна.

Для пенсионеров у нас акция: скидка 10%, — делится Анна Колесникова. – В том числе – на туры, которые будут в мае. При условии оплаты в течение марта-апреля.

Антон Словаков, фото предоставлены компанией «Судаков Тревел»