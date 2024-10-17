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Компания из Таганрога попала в реестр недобросовестных поставщиков

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Компанию из Таганрога трижды включили в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает официальный портал Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области.

Город

Как сообщили в ведомстве, таганрогское ООО «Стройкомсервис» победило в трех тендерах на поставку игровых площадок для детских садов Твери. Подрядчик указал характеристики, полностью совпадающие с требованиями городского управления образования. Документы о качестве товара тоже не вызывали вопросов — заказчику были предоставлены паспорта с подтверждением необходимых характеристик.

«При детальной проверке товара заказчик обнаружил, что размеры и другие характеристики детских горок, паровозиков, песочниц не соответствуют паспортам и заявленным в контракте параметрам. «Стройкомсервис» попытался оправдаться, утверждая, что предлагаемые им характеристики лучше, чем первоначально требовалось», — пишет источник.

Однако закон не позволяет поставщику в одностороннем порядке изменять характеристики товара. В результате тверское УФАС трижды включило «Стройкомсервис» в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге обнаружили нарушения в работе двух естественных монополий.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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