В Таганроге компания «Логинпром» будет модернизировать производство благодаря льготному займу – проект предприятия поддержали федеральный и региональный фонды развития промышленности. Об этом сообщает портал донского правительства.

Компания участвует в нацпроекте «Производительность труда», в рамках которого ей предоставлен заём сроком на 5 лет по льготной ставке в 3% годовых. Сумма кредита составила 92 млн рублей. Предприятие планирует заменить устаревшее оборудование и расширить производственные мощности. В будущем переоснащение производства, повышение производительности труда, увеличение выпуска продукции, повышение чистой прибыли и налоговых отчислений в совокупности поспособствуют появлению новых рабочих мест и привлечению большего количества заказчиков. Выход на рабочий режим «Логинпром» запланировал на конец нынешнего года.

Отметим, что региональный фонд развития промышленности финансирует лишь 10% от суммы заёмного финансирования, остальная часть привлекается из бюджета федерального уровня.

Ранее мы рассказали, что таганрогское ЗАО «ОКБ «РИТМ» производит изделия для диагностики и лечения.

Фото donland.ru