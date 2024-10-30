Таганрогское ЗАО «ОКБ «РИТМ» производит изделия для диагностики и лечения

Предприятие, по которому «Таганрогская правда» совместно с администрацией Таганрога, проводит очередную виртуальную экскурсию, известно на всю страну. Особое конструкторское бюро «РИТМ», созданное в мае 1980 года, с августа 1998-го называется ЗАО «ОКБ «РИТМ».

За время своего существования предприятие участвовало в мероприятиях разного уровня, среди которых: международный салон «Инноваций и инвестиций», популярные в России авиасалоны, а также международные научные форумы, выставки, конференции. ЗАО «ОКБ «РИТМ» многократно отмечено наградами и дипломами.

Высокая клиническая эффективность и удобство использования принесли продукции ОКБ широкую известность в России и за рубежом. Аппараты СКЭНАР опередили свое время на десятки лет вперед, они используются более чем в 30 странах мира. Лечебное одеяло ОЛМ, стабилографические комплексы «Стабилан», аудиометры «Эхо», рефлексодиагностические комплекс и аппарат «РИСТА», аппаратно-программный комплекс «Миоком» и другие изделия также получили признание отечественных и зарубежных медиков.

Изделия, производимые предприятием, могут применяться в диагностике, при лечении различных заболеваний, в спорте высших достижений и даже в системах допускового контроля на опасных производствах и транспорте. Вся продукция имеет регистрационные удостоверения и декларации соответствия, а аудиометры — и свидетельство об утверждении типа средств измерений.

«Медицина и наука без границ» — девиз генерального директора ЗАО «ОКБ «РИТМ» Юрия Старовойтова.

ЗАО «ОКБ «РИТМ» — это рабочие места, поддержка и социальная защищенность работников. Хотя предприятие является малым — вносит посильный вклад в формирование бюджета и имиджа Таганрога на своем уровне, участвует в неофициальных благотворительных акциях.

Фото предоставлено предприятием