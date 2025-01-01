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Коммунальные службы Таганрога переведены на круглосуточный режим работы

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А общественный транспорт – на график выходных дней. Об этом рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Город

Продолжительные новогодние каникулы не повод расслабляться службам, которые обеспечивают надежную жизнедеятельность города. На этот период организована чёткая координация всех коммунальных служб. Они переведены в круглосуточный режим чтобы гарантировать бесперебойную работу объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства Таганрога.

«Для оперативного реагирования на возможные аварии и чрезвычайные ситуации на базе АДС-05 создана круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу аварийно-диспетчерских служб коммунальных предприятий и городских спасателей», — сообщила Светлана Камбулова.

Все ресурсоснабжающие организации и коммунальные предприятия сформировали аварийные бригады, работающие в режиме 24/7. В случае возникновения нештатных ситуаций будут оперативно создаваться дополнительные бригады. Для этого есть все необходимое.

Хотя метеорологи обещают на начало января тёплую погоду, коммунальные службы города полностью готовы к тому, чтобы при необходимости оперативно приступить к расчистке снега и борьбе с гололёдом.

С 1 января 2025 года региональный оператор усилит работу по уборке мусора, а также продолжит ликвидацию свалочных очагов.

«Что касается работы общественного транспорта в праздничные дни: с 1 по 8 января пассажирский транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Важно: в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа транспорта продлится до 01.00», — уточнила глава города.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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