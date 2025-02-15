Коммунальные службы Таганрога готовятся к устранению последствий непогоды

В ночь на 16 февраля в Таганроге ожидается резкое похолодание после суток обильных осадков, что может привести к образованию ледяной корки на дорогах и создать опасные условия для водителей и пешеходов.

Коммунальные службы уже начали подготовку к устранению последствий непогоды. Их работа особенно важна сейчас, когда ситуация требует оперативных действий для обеспечения безопасности жителей города.

«Поручила держать этот вопрос на личном контроле своему заместителю Егору Долматову. Вечером 15 февраля он провел очередное совещание с участием представителей всех структур, отвечающих за поддержание городской инфраструктуры в рабочем состоянии», — сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

На совещании были детально проработаны планы по организации работы дорожной техники, определены приоритетные маршруты её движения, распределены задачи между различными подразделениями коммунальных служб.

«Все они готовы оперативно реагировать на любые изменения погодных условий, чтобы обеспечить безопасное передвижение транспорта и пешеходов. Коммунальные службы уже работают», — подчеркнула глава города.

Видео администрации Таганрога

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