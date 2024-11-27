Комментарии юриста: что нужно знать работнику, который трудоустраивается как самозанятый

Специально ко Дню самозанятых, который отмечается 27 ноября, онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.ru подготовил комментарии юриста для жителей Ростовской области относительно особенностей трудовых отношений и прав самозанятых граждан.

На самые частые вопросы отвечает Алексей Борисенко, специалист hh.ru, юрист практики по работе с контрагентами и HR-процедурами.

Что делать, если при трудоустройстве работодатель просит оформиться как самозанятый

В первую очередь, важно понимать, что заставить оформить самозанятость и работать в таком налоговом режиме никто не может. Конечное решение о том, чтобы принять предложение работодателя о сотрудничестве в таком качестве или отказаться остается за соискателем. Самозанятый не может вступить именно в трудовые правоотношения с работодателем, поэтому здесь и далее «работодатель» будет взято в кавычки.

Принимая это решение, стоит взвесить привлекательность предлагаемой работы и последствия сотрудничества в качестве самозанятого. Если работа привлекательна, но не настолько, чтобы отказаться от трудовых и иных гарантий, то можно, например, открыто поговорить с «работодателем» о его рисках подмены фактических трудовых отношений гражданско-правовыми (ГПХ).

Такими рисками «работодателя» могут быть, например: административные штрафы за нарушение требований нормативных правовых актов о труде, доначисления НДФЛ и обязательных страховых взносов, штрафы за просрочку уплаты налогов и взносов, принудительное трудоустройство самозанятого в штат в случае переквалификации договора ГПХ в трудовой.

Что нужно знать сотруднику, если он соглашается с трудоустройством в качестве самозанятого

Если соискатель принимает решение в пользу самозанятости, то прежде всего нужно иметь в виду следующее: самозанятый — плательщик налога на профессиональный доход (НПД) и обязан в подтверждение получения денег за свои товары или услуги выдать заказчику чек. Это можно сделать в личном кабинете приложения ФНС России «Мой Налог», добавив новую продажу.

Следует внимательно относиться к своевременной выдаче чеков, в противном случае самозанятому грозит штраф – 20% от суммы расчета, а за повторное нарушение (в течение 6 месяцев) на всю сумму расчета.

По смыслу ТК РФ самозанятый не является работником и вступает с «работодателем» в гражданские правоотношения Исполнитель – Заказчик. Такие отношения подразумевают разовое эпизодическое выполнение заказов, а не постоянную работу по профессии. Это значит, что к ним не применяются нормы ТК РФ, пока не будет установлено, что отношения носили именно трудовой характер.

Соответственно, самозанятый не может рассчитывать на такие гарантии ТК РФ как:

оплачиваемые больничные и отпуска

накопление пенсионного стажа

периодическую выплату заработной платы 2 раза в месяц

оплату простоя, в котором виноват работодатель

защита от необоснованного увольнения

Относительно увольнения, нужно иметь в виду, что с самозанятым заказчик в силу ГК РФ может прекратить отношения в любой момент по своему желанию, при этом работодатель по ТК РФ связан ограниченным количеством оснований для прекращения трудового договора по своей инициативе.

Также самозанятый теряет и иные права, не предусмотренные ТК РФ, например, право на налоговый вычет, так как не является плательщиком НДФЛ.

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