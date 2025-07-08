Комфортная среда для жизни: продолжается обновление стратегии развития Ростовской области

По инициативе главы региона Юрия Слюсаря проходят стратегические сессии, цель которых — обновление Стратегии развития Ростовской области до 2030 года.

8 июля в Ростове состоялась очередная встреча, которая была посвящена вопросам создания комфортной инфраструктуры для жизни. Ее участниками стали ученые, представители отраслевых предприятий, органов власти.

Эксперты работали в группах по семи ключевым направлениям. Они касались комплексного развития и благоустройства территорий, вопросов ЖКХ, транспорта, улучшения качества среды для жизни в опорных населённых пунктах, инженерно-энергетической инфраструктуры, промышленности, туризма.

Каждая группа должна была составить план конкретных действий с чёткими целями на ближайшие годы и на будущее. Все эти планы направлены на то, чтобы Ростовская область развивалась, и каждый её житель мог пользоваться современными и качественными услугами — от надёжных коммунальных сетей до удобного транспорта, современных школ, больниц и других важных соцобъектов.

Так, участники стратегической сессии предложили создать на Дону открытые «зелёные лаборатории». Здесь будут заранее определять подходящий состав зелёных насаждений для каждого района области.

Еще одно предложение — развитие опорных населённых пунктов через синхронизацию действующих инфраструктурных проектов.

«Наша инициатива позволит отказаться от имеющей место практики, когда сначала укладывается асфальт, а затем начинается ремонт водопроводных сетей», — отметила доцент кафедры городского строительства и хозяйства ДГТУ Инна Зильберова.

Что касается пассажирских перевозок, то поступило предложение создать мультимодальную систему — она позволит синхронизировать все виды транспорта и обеспечит повышение качества услуг.

Важным вектором развития как пассажирских, так и грузовых перевозок может стать водный транспорт. Об этом говорил заведующий кафедрой логистики и управления транспортными системами РГУПС Энвер Мамаев. По словам эксперта, чтобы улучшить ситуацию, нужно проводить работы по углублению дна рек, поддерживать в хорошем состоянии водные пути региона и создать новое подразделение Росморпорта — Азово-Донское бассейновое управление. Оно будет быстро решать проблемы, которые возникают при перевозках по воде. В результате затраты на перевозки снизятся, выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшатся, а экологическая обстановка улучшится.

С инициативами по цифровизации отрасли и привлечению искусственного интеллекта для решения технических вопросов водоснабжения и водоотведения выступили участники секции «Жилищно-коммунальное хозяйство».

«Искусственный интеллект поможет анализировать данные о качестве и объёмах водоснабжения, уменьшая потери при транспортировке и снижая затраты компаний и потребителей. Он также определит достаточность ресурса для новых абонентов и необходимость реконструкции сетей, что позволит принимать обоснованные решения по расширению инфраструктуры», — сообщила заместитель директора ООО «Экотехнологии» Елена Теплинская.

Все идеи, высказанные на стратегической сессии, будут тщательно рассмотрены специалистами и учтены при доработке плана развития Стратегии Ростовской области до 2030 года.

По мнению Юрия Слюсаря, обновленный документ должен включать в себя новые нацпроекты и содержать четкие шаги для улучшения экономики, социальной сферы и других областей, а также ясные цели на ближайшие и отдаленные годы.

Фото: donland.ru