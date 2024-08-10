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Команда Ростовской области примет участие в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества»

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В Ставрополе с 15 по 18 августа состоится межрегиональный этап «Кубка защитников Отечества» среди ветеранов СВО из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Медали будут разыграны в шести дисциплинах: армрестлинге, волейболе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука и лазерного оружия.

Новости Ростовской области

«В сборной команде ветеранов от донского региона тренируются 10 человек. Настрой серьезный, ребята собираются вернуться домой с победой», — подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасёва.

Участник нашей сборной Сергей Таныгин надеется удачно выступить в одной из дисциплин пауэрлифтинга

«Жим лёжа для меня ближе спорт. Я когда-то раньше занимался пауэрлифтингом, кандидат в мастера спорта. Сейчас получил ранение, не могу полноценно делать присед, становую тягу. Но жим, в принципе, даётся хорошо. В этом направлении продолжим. Думаю, у нас будет нормальный результат», — отметил Сергей.

Донские спортсмены также активно готовятся к пулевой стрельбе, стрельбе из лука, волейболу сидя, настольному теннису и армрестлингу.

«Первое-то место надо. Свой район, свою область поддержать. Мы не какие-то… Не знаю. Вот получили ранение и всё — надо в кроватях лежать. Нет! Надо выше идти и побеждать!» – рассказал участник сборной ветеранов СВО Ростовской области Николай Гончаренко. 

Организаторами соревнований выступают Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Всероссийская федерация спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и министерство физической культуры и спорта Ставропольского края при поддержке Минспорта России.

Напомним, что фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента в 2023 году. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей.

Фото фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области

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защитники Отечества Ростовская область СВО соревнования
Таганрогская правда
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