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Команда Ростовской АЭС завоевала пять наград чемпионата профмастерства REASkills-2024

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Развитие кадрового потенциала – одна из приоритетных задач государства, которой в атомной отрасли уделяется особое внимание

Новости Ростовской области

С 8 по 12 апреля в пяти городах — Балакове, Екатеринбурге, Нововоронеже, Чебоксарах и Удомле проходил VIII чемпионат профессионального мастерства среди работников концерна «Росэнергоатом» REASkills-2024, который является отборочным этапом отраслевого чемпионата Росатома AtomSkills. Масштабные соревнования собрали свыше 600 участников, боровшихся за награды в индивидуальных и командных компетенциях.

Золотые медали в компетенции «Промышленная механика и монтаж» завоевали слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования (РТО) цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Леонид Пархомик, мастер участка ЦЦР Александр Золотарёв и их эксперт мастер участка ЦЦР Максим Ковалёв. Это четвертая подряд победа волгодонских атомщиков в этой компетенции на REASkills, а для Леонида Пархомика и Максима Ковалева — вторая. В этой же компетенции второе место заняли новички чемпионата — слесарь РТО ЦЦР Евгений Киселев, электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) Евгений Брекер и эксперт мастер участка ЦЦР Александр Макухин.

В компетенции «Машинное обучение и большие данные» «золото» завоевали  электрослесарь ЦТАИ Виктор Ожерельев и его эксперт инженер-электроник ЦТАИ Андрей Кисель. Для Ростовской атомной станции награда в этой компетенции стала первой в ее истории REASkills.

«Серебро» в компетенции «Аналитический контроль» команде Ростовской АЭС принесли инженер-химик химического цеха (ХЦ) Анна Шимоняк и эксперт ведущий инженер ХЦ Александрина Бунеева. Для них это уже второй успех на чемпионатах профессионального мастерства концерна.

Третье место в компетенции «Технологические системы энергетических объектов» заняли ведущий инженер по управлению реактором реакторного цеха второй очереди Алексей Павлов и эксперт ведущий инженер по эксплуатации турбинного цеха второй очереди Алексей Непряхин.

Это самое успешное выступление команды Ростовской атомной станции на чемпионатах REASkills. Борьба была упорной и судьба призовых мест решалась ценою в несколько баллов, поэтому каждая награда, полученная нашими работниками, на вес золота. Они в очередной раз доказали свой высокий профессионализм и блестящую квалификацию. Те качества, которые необходимы для безопасной и надёжной эксплуатации атомной станции, — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

По итогам дивизионального чемпионата REASkills будет сформирована команда концерна «Росэнергоатом» для участия в отраслевом чемпионате AtomSkills-2024, который пройдет летом в Екатеринбурге.

Фото предоставлено Ростовской АЭС

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Таганрогская правда
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