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Команда из Таганрога стала победителем регионального фестиваля ГТО

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Команда физкультурников старшего возраста из Таганрога стала победителем Регионального фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне», который прошел в Ростове. Об этом сообщал глава городской администрации Андрей Фатеев.

Новости Таганрога

Наша команда становится победителем уже третий год подряд. На этот раз ей предстояло сразиться с представителями 25 коллективов со всех районов Ростовской области. И по итогам 5 видов испытаний —  это бег, плавание, отжимание, упражнения на пресс и гибкость, наши физкультурники серебряного возраста уверенно обошли своих соперников.

Участие в движении ГТО — это уверенный путь к здоровью, что и доказывают наши физкультурники старшего возраста. Поздравляю таганрожцев с победой на фестивале, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.  

Кстати, сейчас на сайте gto.ru зарегистрированы уже более 36 тысяч таганрожцев в возрасте от 6 лет. А более 16 с половиной тысяч человек уже выполнили нормативы и получили знаки отличия различного достоинства. Напомним, что присоединиться к движению ГТО может каждый желающий.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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