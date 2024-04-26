Когда жителям Таганрога выплатят майские пенсии и социальные пособия

О графике выплат мер социальной поддержки в период майских праздников рассказали в отделении Социального фонда России по Ростовской области.

По общим правилам, если день выплат мер социальной поддержки приходится на выходной или праздничный день, деньги перечисляют накануне. В мае 2024 года много праздничных дней, соответственно, у получателей возникает вопрос: когда придут пенсии и пособия?

Праздничными выходными в мае будут 8 дней: 28, 29, 30 апреля и 1, 9, 10, 11, 12 мая. Соответственно, выплаты будут приходить по следующему графику:

3 мая будут зачислены единое пособие и пособие для беременных, вставших на учёт в ранние сроки беременности; по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих; пособие на детей до 3 лет из маткапитала; так как 5 число в мае 2024 года приходится на воскресенье.

8 мая работающие граждане получат пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Кроме того, будет произведена досрочная выплата пенсии гражданам, которые получают пенсию 10 числа.

16 и 23 мая будет произведена выплата пенсий без изменений.

По всем вопросам, связанным с выплатой пенсий, можно обращаться в контакт-центр СФР по телефону: 8 (800) 100-00-01.

Фото из архива «Таганрогской правды»