Когда уберут ветки от упавшего дерева на улице Дзержинского в Таганроге

Жители многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 111\23, жалуются на неубранные во дворе ветки от дерева, упавшего еще в мае 2024 года.

В публикации, размещенной в местном интернет-СМИ, говорится о том, что жильцы неоднократно обращались в различные инстанции по этому поводу, но реакции не последовало. Ветки по-прежнему лежат во дворе и мешают жителям.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

«Работу по указанному адресу силами МКУ «Благоустройство» уже проводились. Вновь появившиеся ветки будут убраны до конца текущей недели», — говорится в комментарии.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге коммунальные службы очищают испорченные вандалами остановки.

Фото: «Блокнот Таганрог»