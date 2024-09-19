Когда уберут ветки от упавшего дерева на улице Дзержинского в Таганроге

Жители многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 111\23, жалуются на неубранные во дворе ветки от дерева, упавшего еще в мае 2024 года.
В публикации, размещенной в местном интернет-СМИ, говорится о том, что жильцы неоднократно обращались в различные инстанции по этому поводу, но реакции не последовало. Ветки по-прежнему лежат во дворе и мешают жителям.
За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.
«Работу по указанному адресу силами МКУ «Благоустройство» уже проводились. Вновь появившиеся ветки будут убраны до конца текущей недели», — говорится в комментарии.
Ранее мы сообщали, что в Таганроге коммунальные службы очищают испорченные вандалами остановки.
Фото: «Блокнот Таганрог»
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