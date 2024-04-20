Ко Дню цирка таганрогский музей Дурова пополнился новыми экспонатами

Сегодня, в третью субботу апреля, ежегодно отмечается Всемирный день цирка. К своему профессиональному празднику в Таганрог из научной экспедиции вернулся заведующий музеем А.А. Дурова Дмитрий Артемьев. С целью пополнения Дуровского фонда Таганрогского музея-заповедника наш земляк побывал на Урале, в Пермском цирке.

Я туда выезжал на неделю по приглашению директора Пермского цирка Сергея Блохина, — делится Дмитрий Артемьев. — Цирк готовится к реконструкции. До сих пор там был собственный музей. Мне доверили принять участие в решении вопроса о том, как распределить музейные экспонаты.

Заметим, что на руководителя таганрогского музея выбор пал неслучайно. Дмитрий Артемьев – представитель одновременно музейного и циркового сообществ, сам он – из цирковой семьи. С 2022 года, после окончания ремонтно-реставрационных работ в музее Анатолия Анатольевича Дурова, здесь работает выставка «Мир Цирка», созданная на основе фондовой коллекции Таганрогского музея-заповедника и личной коллекции Дмитрия Борисовича Артемьева.

Экспонаты мы распределяли по такой логике, — рассказывает специалист. — Основная часть из них — всё, что связано непосредственно с Пермским цирком, это – локальная краеведческая история Пермского края, к нам она непосредственного отношения не имеет. Поэтому, естественно, всё это было передано в Пермский краеведческий музей. А вещи и разного рода документы Терезы Васильевны Дуровой, Владимира Григорьевича, Юрия Брьевича и Юрия Владимировича Дуровых, а также их ближайших родственников и коллег, отправились в Таганрог. Сейчас к нам из Перми везут груз общим весом около двухсот килограмм. Там – реквизит, костюмы, личные вещи. А самое ценное – документы, в том числе фотографии, афиши, — я сам привез. Всего для передачи в фонды Таганрогского музея-заповедника, на данный момент, мы отобрали свыше ста музейных предметов. Многие из них войдут в нашу новую экспозицию.

Временная выставка, которая ныне представлена в музее Анатолия Анатольевича Дурова, в полном составе осенью нынешнего года отправится на гастроли в Воронежский областной краеведческий музей.

Находящийся там же, в Воронеже, Дом-музей Анатолия Леонидовича Дурова добавит свои экспонаты, — объясняет Артемьев. – И Воронежский цирк присоединится. Будет очень интересная выставка.

Таким образом, Таганрог и Воронеж совместно отметят 160-летие со дня рождения основателя знаменитой на весь мир цирковой династии Анатолия Леонидовича Дурова (Анатолий Анатольевич – его сын и преемник).

Когда наша нынешняя выставка уедет, мы на освободившейся музейной площади рассчитываем сделать выставку новых поступлений, — делится планами Дмитрий Борисович. – А в будущую новую постоянную экспозицию войдут самые яркие и знаковые из этих музейных предметов.

Между тем, Дмитрий Артемьев и возглавляемый им коллектив будут отмечать сразу две даты. 20 апреля (третья суббота апреля) – Международный день цирка. 23 апреля (11 апреля по старому стилю) – День рождения Анатолия Анатольевича Дурова. Об этом «Таганрогская правда» расскажет дополнительно.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Фото предоставлены Таганрогским музеем-заповедником