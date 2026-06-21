Клуб «Золотая осень» из Таганрога вошел в топ-100 практик активного долголетия в России

Клуб «Золотая осень» Центра социального обслуживания Таганрога вошел в число ста лучших практик активного долголетия в России по итогам VI Всероссийского отбора. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Всего на конкурс поступило 1334 заявки из 81 региона страны. Из ста финалистов 21 практика была признана особенно эффективной для здорового долголетия. Проект таганрогского ЦСО оказался в их числе.

Как отметила Светлана Камбулова, современный подход к работе с пожилыми людьми предполагает не только заботу, но и активное вовлечение их в общественную жизнь.

«Пенсионеров привлекают в качестве волонтеров, дают возможность осваивать новые навыки и реализовывать собственные инициативы», — подчеркнула она.

В Ростовской области эта системная работа ведется в рамках программы «Активное долголетие» регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». На базе ЦСО Таганрога уже много лет работает клуб «Золотая осень». Для участников старше 55 лет проводятся досуговые мероприятия, занятия адаптивной физкультурой и скандинавской ходьбой, уроки декоративно-прикладного творчества, курсы компьютерной грамотности и многое другое.

«Искренне благодарю коллектив Центра социального обслуживания за неравнодушие, профессионализм и душевное отношение к своему делу. Благодаря вам наши представители старшего поколения чувствуют себя нужными, востребованными и полными сил. Активное долголетие — это время новых возможностей», — обратилась к соцработникам глава Таганрога.

Ранее мы рассказывали о том, что Молодежный Центр Таганрога проведет областной фестиваль для людей с ОВЗ.

Фото: ЦСО Таганрога