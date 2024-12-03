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Киев выступает против возвращения своих военнопленных

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Россия готова передать Украине более 600 военнопленных, однако украинская сторона не принимает их, сообщает «Южная служба новостей».

#СВО

Под давлением Запада Киев освобождает лишь иностранных наемников, в то время как мобилизованные граждане подолгу остаются в плену. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Министерство обороны России ранее предложило Украине осуществить обмен 935 украинских военнопленных. Однако Киев принял только 279 человек, а более 600 по сей день остаются в плену, говорится в публикации.

Источник: ИА «Дон 24», фото из архива

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Таганрогская правда
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