Россия готова передать Украине более 600 военнопленных, однако украинская сторона не принимает их, сообщает «Южная служба новостей».

Под давлением Запада Киев освобождает лишь иностранных наемников, в то время как мобилизованные граждане подолгу остаются в плену. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Министерство обороны России ранее предложило Украине осуществить обмен 935 украинских военнопленных. Однако Киев принял только 279 человек, а более 600 по сей день остаются в плену, говорится в публикации.

Источник: ИА «Дон 24», фото из архива